Olimpíadas 2024: Tatiana de Jesus perde para sul-coreana e está eliminada no boxe feminino

Em sua estreia pela categoria até 54kg no boxe feminino em Paris 2024, a brasileira Tatiana de Jesus foi derrotada e eliminada, nesta terça-feira (30), para a sul-coreana Aeji Im, com um placar geral de 30 a 27. O confronto, que a era válido pelas oitavas de final dos Jogos Olímpicos.

Na visão dos árbitros, a brasileira perdeu os três rounds por unanimidade na disputa com Aeji Im. Terceiro sargento na Marinha do Brasil, Tatiana de Jesus foi vice-campeã no Pan-Americano de Santiago 2023 e campeã dos Jogos Sul-Americanos 2022. Natural da Bahia, a atleta faz parte do projeto social de boxe Instituto Triunfar, em Salvador, na Bahia, que é comandado por Marco Antônio, técnico da seleção baiana de boxe.

A sul-coreana volta a lutar nesta quinta-feira, às 16 horas (de Brasília), contra a vencedora do duelo entre a indiana Preeti e a colombiana Yeni Marcela Arias. Já a brasileira deu adeus aos Jogos.

