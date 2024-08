Olimpíada 2024: Brasil vence Polônia e confirma liderança no Vôlei feminino

O Brasil feminino de vôlei encerrou a fase de grupos dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 com 100% de aproveitamento. A canarinho venceu a Polônia por 3 a 0 na tarde deste domingo (4), às 16 horas (de Brasília), na Arena 1 Paris Sul, em partida válida pelo Grupo B.

Com o resultado, o Brasil avançou para as quartas de final e vai encarar a República Dominicana na próxima terça-feira, com horário ainda indefinido. Confira como foi o Tempo Real do jogo:

Informações do jogo

As duas seleções já estavam classificadas, mas o duelo valia a manutenção do 100% de aproveitamento e a confirmação da liderança da chave para quem vencesse.

A seleção brasileira havia vencido Quênia e Japão, assim como as polonesas. Na primeira fase se classificam as duas seleções mais bem colocadas de cada grupo e os dois terceiros lugares gerais.

Pela Liga das Nações de vôlei feminino, disputada entre maio e junho deste ano, Brasil e Polônia se enfrentaram duas vezes. Na fase preliminar, o Brasil venceu por 3 sets a 1. Porém, na fase eliminatória, as brasileiras foram derrotadas na disputa do terceiro lugar por 3 sets a 2, finalizando a competição em quarto lugar.