O'Higgins-CHI x Bahia: onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Bahia entra em campo nesta quarta-feira (18), às 19 horas, contra o O’Higgins, do Chile, pelo jogo de ida da 2ª Fase da Pré-Libertadores 2025. A partida será às 19 horas, no Estádio El Teniente, em Rancagua (CHI).

Onde Assistir

A partida terá transmissão da Paramount+

Palpites

Como chegam as equipes

O Esquadrão começou bem a Série A e está em 4º com 7 pontos em 3 rodadas. No Campeonato Baiano, liderou a 1ª Fase com 20 pontos em 8 jogos, com 6 vitórias e dois empates.

São 22 gols marcados e apenas 7 sofridos, com 83% de aproveitamento.

Já o O'Higgins, fez 3 partidas no Campeonato Chileno, vencendo duas e perdendo uma, estando na 5ª colocação.

Prováveis Escalações

O'Higgins

Carabalí; Felipe Andres Faundez, Robledo, Miguel Brizuela e Pavez; Juan Leiva, Felipe Ogaz, González, Bryan Rabello e Martin Sarrafiore; Castillo Benega. Técnico: Lucas Bovaglio.

Bahia

Ronaldo; Roman Gomez, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Nicolás Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Ademir, Kike Olivera e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.