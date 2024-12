Novo técnico do Tirol, Fabiano Soares é apresentado oficialmente nesta qunita-feira

O Tirol apresentou oficialmente, nesta quinta-feira (12), Fabiano Soares como novo técnico. Newton Filho, gerente executivo de futebol, fez o anúncio na sede do clube. O profissional vai comandar o time que vai disputar a primeira divisão do Cearense em 2025.

Na apresentação, o novo treinador da Coruja conheceu as dependências do clube e o elenco que vai comandar. Como técnico, Fabiano atuou no Compostela (Espanha), no Athletico-PR e no Vitória. O último trabalho dele foi no Tubarão-SC.

Além da Coruja, outras nove equipes vão disputar o Campeonato Cearense: Iguatu, Barbalha, Ceará, Cariri, Ferroviário, Floresta, Fortaleza, Horizonte e Maracanã. A Coruja enfrenta o Vovô na estreia, dia 18 de janeiro. A TV Verdes Mares transmite os jogos da competição.