Fortaleza anuncia chapa única e votação por aclamação para nova diretoria do clube

O Fortaleza confirmou que a eleição para a nova mesa da diretoria executiva do clube contará com chapa única, encabeçada por José Rolim Machado, candidato à presidência. A votação por aclamação será realizada neste sábado (14), na sede do clube.

Além de José Rolim Machado, candidato à presidência, a chapa única conta com Cláudio Maurício Muniz Rodrigues como candidato a primeiro vice-presidente e Maurício Braga de Oliveira como candidato a segundo vice-presidente.

De acordo com informações publicadas pelo Fortaleza, a eleição contará com “9.569 votantes, sendo 8.583 eleitores residentes em Fortaleza, 838 espalhados pelo interior do estado e mais 148 ao redor do Brasil”. A votação estará aberta entre 8h e 15h.

Os torcedores serão recepcionados na Praça Ney Rebouças pela banda de pagode Dbacana e os mascotes Juba e Stella. Após a votação, cada um dos votantes poderá visitar a Sala de Troféus e com direito a feijoada liberada para a torcida presente. No dia também teremos Bazar da Volt com preços imperdíveis e ponto de arrecadação de alimentos não perecíveis para a campanha do Natal Sem Fome, do Bem Tricolor. Fortaleza Em comunicado oficial

Além da eleição para a presidência da Diretoria Executiva, também serão realizados pleitos para Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Conselho de Ética, mas todos eles também contando com chapa única e votação por aclamação.