Nova Venécia x Ferroviário: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

O Ferroviário encara o Nova Venécia na estreia da Copa do Brasil. As equipes se enfrentam nesta quinta-feira (3), às 15h30. O estádio Zenor Pedrosa, no Espírito Santo, recebe a partida válida pela Primeira Fase.

O Ferroviário chega reforçado para o duelo. Além do meia-atacante Renezinho, Elias também se juntou ao grupo. O Tubarão da Barra está focado na competição. O volante Valderrama comentou sobre o confronto.

"Nós sabemos da responsabilidade e da importância tanto para nós e por clube. Tivemos uma semana muito proveitosa para trabalhar e nos aperfeiçoar, então vamos em busca de fazer um grande jogo e garantir o resultado positivo e nossa classificação”, disse.

O Nova Venécia vai disputar a competição pela primeira vez. Prestes a completar apenas um ano de fundação, pois foi criado em abril de 2021, já fez história ao conquistar a vaga no torneio nacional quando foi campeão da Copa Espírito Santo. O Leão do Norte é vice do Campeonato Capixaba e briga diretamente pela liderança.

O Nova Venécia vai transmitir a partida no próprio canal de Youtube.

Data e hora: 3/03, às 15h30 (de Brasília)

