Nottingham Forest x Wolverhampton: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Nottingham Forest e Wolverhampton se enfrentam nesta quarta-feira (11), em jogo da Copa da Liga Inglesa. O duelo será às 16h45 (de Brasília), no Estádio The City Ground.

O Forest é o 15º na Premier League com 15 pontos e briga para não cair. Pela FA Cup, o time vem de uma goleada por 4 a 1 diante do Blackpool. No entanto, na Copa da Liga luta por objetivos maiores.

O Wolverhampton é o vice-lanterna com 14 pontos. No entanto, o time vem de empate de 2 a 2 com o Liverpool, pela FA Cup. Na Premier League, o grupo conseguiu empatar com o Aston Villa, mas foi derrotado pelo Manchester United.



ONDE ASSISTIR

ESPN 3 e Star+

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Nottingham Forest: Handerson; Aurier, Worral, Boly e Lodi; Yates, Freuler e Mangala; Gibbs-White; Johnson e Awoniyi | Técnico: Steve Cooper.

Wolverhampton: José Sá; Semedo, Collins, Kilman, Bueno; Ruben Neves e Nunes; Hwang, Moutinho e Podence; Diego Costa | Técnico: Julen Lopetegui.

FICHA TÉCNICA

Nottingham Forest x Wolverhampton

Data e hora: 11/01, às 16h45

Local: The City Ground (ING)