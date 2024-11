No CFO, Fortaleza supera Paulistano e volta a vencer no NBB

O Fortaleza entrou em quadra nesta segunda-feira (11), contra Paulistano, no Centro de Formação Olímpica (CFO), e voltou a vencer no Novo Basquete Brasil após 7 derrotas seguidas. O Carcalaion venceu por 66 a 49, se reabilitando no certame em seu 10º jogo.

Com o resultado, o Leão se mantém na 18ª e última colocação com 11 pontos e apenas 22% de aproveitamento. O Fortaleza BC volta a jogar no dia 14, às 19h30 contra o São Paulo, também no CFO. O time paulista é o 6º com 15 pontos e 66% de aproveitamento no certame.

O melhor em quadra pelo Leão foi Demétrio, com um duplo-duplo: ele marcou 16 pontos e pegou 17 rebotes, sendo o destaque absoluto do jogo e determinante para a vitória do time cearense.

Os dois primeiros quartos de jogo foram bem equilibrados, com o Leão vencendo o primeiro por 4 pontos (19 a 15), e o Paulistano vencendo o 2º com 1 ponto (16 a 15).

Mas nos últimos dois quartos do jogo, o Leão fez uma partida dominante e não deu chance ao adversário, vencendo por 14 a 9 e 18 a 9, saindo com uma vitória por larga diferença de pontos: 66 a 49.