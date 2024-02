Neymar volta a realizar atividades no centro de treinamento do Al-Hilal; veja imagens

Neymar retornou à Arábia Saudita e marcou presença no centro de treinamento do Al-Hilal, nesta quarta-feira (14). Há quatro meses longe do clube, o jogador brasileiro retomou o tratamento após a grave lesão no joelho esquerdo.

O jogador estava no Brasil desde outubro do ano passado, quando sofreu a lesão durante o jogo da Seleção Brasileira contra o Uruguai. O Brasil foi derrotado por 2 a 0. Neymar sofreu uma ruptura do ligamento cruzado do joelho esquerdo e do menisco.

Médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar foi o responsável pela cirurgia de Neymar. O jogador passou grande parte da recuperação na casa dele, no Rio de Janeiro. O atacante já caminha sem muletas, mas vai demorar a jogar.

O jogador atuou em apenas cinco jogos pelo Al-Hilal e marcou um gol. O clube divulgou imagens do atacante. A previsão é de que ele volte a fazer uma partida oficial somente na próxima temporada, a partir de agosto.

VEJA IMAGENS: