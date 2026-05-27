Neymar não participa do primeiro treino da Seleção Brasileira; jogador fará exames médicos

O atacante Neymar virou preocupação na preparação da Seleção Brasileira para os próximos compromissos. O camisa 10 ficou fora do treino realizado nesta quarta-feira (27), em Teresópolis, e passará por exames complementares para avaliar sua condição física.

De acordo com comunicado divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol, o jogador foi encaminhado a uma clínica da cidade para realizar avaliações médicas. A entidade não informou detalhes sobre o possível problema físico e afirmou que novas informações só serão divulgadas após a conclusão dos exames.

A situação acende um alerta na comissão técnica comandada por Carlo Ancelotti, principalmente porque Neymar já vinha tratando um edema na panturrilha direita nos últimos dias. O atacante havia sentido dores recentemente e chegou a passar por exames antes mesmo da apresentação oficial da Seleção.

Preocupação

Nos bastidores, existe preocupação com a recuperação do atleta a menos de um mês da disputa da Copa do Mundo de 2026. Apesar disso, a CBF ainda evita falar em corte ou afastamento, aguardando o resultado dos exames médicos.

Neymar retornou recentemente às convocações da Seleção após um longo período afastado por lesão no joelho sofrida em 2023. O atacante segue como peça importante do elenco brasileiro e um dos principais nomes da equipe para o Mundial.