Neymar mostra coleção de figurinhas raras da Copa do Mundo e brinca: "aceito propostas"

Astro do Paris Saint-Germain, o atacante Neymar Júnior entrou na onda do álbum da Copa do Mundo e das figurinhas lendárias. Em postagem nas redes sociais, o brasileiro exibiu a coleção de colecionáveis 'legends' e brincou dizendo que aceita propostas, fazendo referência aos valores pagos pelo objeto, podendo chegar até R$ 9 mil.

Na postagem, Neymar exibiu as figurinhas bordô, bronze, prata e ouro, além da tradicional, localizada na posição 17 da página da Seleção Brasileira. O brasileiro está entre os escolhidos da Panini para estampar os cards raros.

Legenda: Neymar exibiu cards lendários do álbum da Copa do Mundo Foto: Reprodução

Além do atacante brasileiro, outros jogadores foram contemplados com os cards lendários, como Messi, Suárez, Cristiano Ronaldo, dentre outros.