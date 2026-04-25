Botafogo-PB x Floresta na Série C: veja horário, onde assistir, palpite e prováveis escalações
Equipes duelam neste sábado, 25 de abril
O Floresta volta a campo neste sábado (25), pela 4ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, para enfrentar o Botafogo-PB. A partida será disputada às 19h30, no Estádio Almeidão, em João Pessoa-PB.
No histórico do confronto, há equilíbrio entre as equipes. Em sete jogos disputados, são duas vitórias para cada lado e três empates. Seis desses duelos ocorreram pela 3ª divisão nacional, além de um encontro pela Copa do Brasil, em 2018.
ONDE ASSISTIR
O confronto terá transmissão do Canal do Benja / TMC e SportyNet
PALPITE
COMO CHEGA O BELO
O Botafogo-PB vem de derrota na última rodada, quando perdeu por 2 a 1 para o Figueirense. Apesar do resultado, a equipe paraibana faz boa campanha na competição, com duas vitórias nos primeiros dois jogos.
A evolução do time é atribuída ao técnico Lisca, que assumiu a equipe ainda durante o Campeonato Paraibano e conduziu o clube ao título estadual.
Para o confronto deste sábado, o treinador não poderá contar com o lateral-esquerdo Bull, expulso na partida diante do Figueira. PK é o principal candidato para assumir a vaga.
COMO CHEGA O LOBO
Ainda invicto na Série C, o Floresta busca retomar o caminho das vitórias após dois empates consecutivos em casa. A única vitória da equipe até aqui foi conquistada fora de seus domínios, contra a Inter de Limeira, na rodada inaugural.
O técnico Leston Júnior deve manter a linha de cinco defensores, principal característica da equipe, que tem apresentado uma boa consistência defensiva. No setor ofensivo, o destaque é o atacante Daniel Troiano, que soma dois gols em três partidas no torneio.
Um dos destaques da defesa do Lobo, o zagueiro Eduardo Henrique, chegou aos 100 jogos como profissional no empate em 0x0 contra a Ferroviária, na rodada anterior.
Pelo clube cearense, o defensor de 23 anos esteve em campo 13 vezes na temporada 2026, marcando um gol.
“Muito feliz por atingir a marca de 100 jogos como profissional de futebol. Cada vez que estou em campo e posso contribuir para meu time, realizo um sonho de garoto. Espero que venham marcas ainda maiores pela frente”, afirmou Eduardo.
O atleta também comentou as expectativas para os próximos desafios pelo Floresta:
“Espero que sigamos evoluindo para os próximos embates que teremos na Série C. O grupo todo tem trabalhado muito forte para entregar o melhor dentro de campo, visando atingir os objetivos da temporada”, destacou o zagueiro.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Botafogo-PB:
Max Walef; Erick, Yan Souto, Igor Morais e PK; Jhonata Varela, Igor Maduro, Dudu Nardini e Nenê; Felipe Azevedo e Rodolfo.Técnico: Lisca
Floresta:
Dheimison; Eliandro, Islan, Eduardo, João Victor e Caíque; Jhony Douglas, Nonato e Garraty; Daniel Troiano e Jeam. Técnico: Leston Júnior
ARBITRAGEM
Árbitro: Anderson Ribeiro Gonçalves-GO
Assistente 1: Tiago Gomes da Silva-GO
Assistente 2: Jonny Kamenach Rocha-GO
Quarto árbitro: Weslley Gabriel Souza Velozo-PB
FICHA TÉCNICA
Jogo: Botafogo-PB x Floresta
Rodada: 4ª rodada
Competição: Série C
Data: 25 de abril de 2026
Horário: 19h30
Local: Estádio Almeidão, João Pessoa-PB