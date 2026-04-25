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Botafogo-PB x Floresta na Série C: veja horário, onde assistir, palpite e prováveis escalações

Equipes duelam neste sábado, 25 de abril

Escrito por
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
Jogada
Legenda: O Lobo tenta voltar a vencer na Série C contra o Belo
Foto: Leandro Leite/Floresta

O Floresta volta a campo neste sábado (25), pela 4ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, para enfrentar o Botafogo-PB. A partida será disputada às 19h30, no Estádio Almeidão, em João Pessoa-PB.

No histórico do confronto, há equilíbrio entre as equipes. Em sete jogos disputados, são duas vitórias para cada lado e três empates. Seis desses duelos ocorreram pela 3ª divisão nacional, além de um encontro pela Copa do Brasil, em 2018.

ONDE ASSISTIR

O confronto terá transmissão do Canal do Benja / TMC e SportyNet

PALPITE

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COMO CHEGA O BELO

O Botafogo-PB vem de derrota na última rodada, quando perdeu por 2 a 1 para o Figueirense. Apesar do resultado, a equipe paraibana faz boa campanha na competição, com duas vitórias nos primeiros dois jogos.

A evolução do time é atribuída ao técnico Lisca, que assumiu a equipe ainda durante o Campeonato Paraibano e conduziu o clube ao título estadual.

Para o confronto deste sábado, o treinador não poderá contar com o lateral-esquerdo Bull, expulso na partida diante do Figueira. PK é o principal candidato para assumir a vaga.

COMO CHEGA O LOBO

Ainda invicto na Série C, o Floresta busca retomar o caminho das vitórias após dois empates consecutivos em casa. A única vitória da equipe até aqui foi conquistada fora de seus domínios, contra a Inter de Limeira, na rodada inaugural.

O técnico Leston Júnior deve manter a linha de cinco defensores, principal característica da equipe, que tem apresentado uma boa consistência defensiva. No setor ofensivo, o destaque é o atacante Daniel Troiano, que soma dois gols em três partidas no torneio.

Um dos destaques da defesa do Lobo, o zagueiro Eduardo Henrique, chegou aos 100 jogos como profissional no empate em 0x0 contra a Ferroviária, na rodada anterior.

Legenda: O zagueiro Eduardo Henrique é um dos destaques do Verdão na Série C
Foto: Lenilson Santos/Floresta EC

Pelo clube cearense, o defensor de 23 anos esteve em campo 13 vezes na temporada 2026, marcando um gol. 

“Muito feliz por atingir a marca de 100 jogos como profissional de futebol. Cada vez que estou em campo e posso contribuir para meu time, realizo um sonho de garoto. Espero que venham marcas ainda maiores pela frente”, afirmou Eduardo. 

O atleta também comentou as expectativas para os próximos desafios pelo Floresta:

“Espero que sigamos evoluindo para os próximos embates que teremos na Série C. O grupo todo tem trabalhado muito forte para entregar o melhor dentro de campo, visando atingir os objetivos da temporada”, destacou o zagueiro.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Botafogo-PB:
Max Walef; Erick, Yan Souto, Igor Morais e PK; Jhonata Varela, Igor Maduro, Dudu Nardini e Nenê; Felipe Azevedo e Rodolfo.Técnico: Lisca

Floresta:
Dheimison; Eliandro, Islan, Eduardo, João Victor e Caíque; Jhony Douglas, Nonato e Garraty; Daniel Troiano e Jeam. Técnico: Leston Júnior

ARBITRAGEM

Árbitro: Anderson Ribeiro Gonçalves-GO

Assistente 1: Tiago Gomes da Silva-GO

Assistente 2: Jonny Kamenach Rocha-GO

Quarto árbitro: Weslley Gabriel Souza Velozo-PB

FICHA TÉCNICA 

Jogo: Botafogo-PB x Floresta

Rodada: 4ª rodada

Competição: Série C 

Data: 25 de abril de 2026

Horário: 19h30

Local: Estádio Almeidão, João Pessoa-PB

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