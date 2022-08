Neymar curte postagem com críticas a Mbappé e gera nova polêmica

O Paris Saint-Germain mostrou, neste sábado, que vai ser difícil para seus adversários evitarem a conquista de mais um título francês. Com boa atuação do trio formado por Messi, Mbappé e Neymar, a equipe venceu o Montpellier por 5 a 2, em duelo válido pela segunda rodada. Porém, foi pós-jogo que virou destaque na mídia internacional.

O perfil do craque brasileiro no Twitter curtiu uma publicação em que críticas a Mbappé eram feitas.

"Agora é oficial, Mbappé é quem bate os pênaltis no PSG. Claramente é coisa prevista no contrato, pois em nenhum clube do mundo que tenha Neymar, ele seria o segundo marcador. nenhum!! Parece que por causa do contrato Mbappé é o dono do PSG», diz o tweet, que foi alvo de atenção de Neymar ou de quem gere a sua conta.

Com boa atuação e dois gols, Neymar foi um dos destaques da partida, sendo bastante aplaudido ao ser substituído no final da partida. O PSG lidera o campeonato com seis pontos, após duas vitórias. O ataque já fez dez gols.

