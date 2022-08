Bola de Ouro da France Football 2022: veja os indicados para o prêmio de melhor do mundo

A revista France Football, organizadora do prêmio Bola de Ouro, divulgou os indicados a premiação de melhor jogador, melhor jogadora, melhor goleiro (Troféu Yashin) e melhor jogador sub-21 (Troféu Kopa) da temporada. Os vencedores serão conhecidos no dia 17 de outubro, no Teatro de Châtelet, em Paris.

Entre os 30 indicados ao prêmio de melhor jogador masculino, três são brasileiros: Vinícius Júnior, Casemiro, Fabinho. Karim Benzema (Real Madrid), Mohamed Salah (Liverpool) e Kevin De Bruyne são os favoritos ao TOP-3.

O brasileiro Neymar Júnior e o argentino Lionel Messi ficaram de fora do TOP-30 da Bola de Ouro da France Football. Em 2021, Messi conquistou o prêmio pela 7ª vez na história, sendo o recordista de conquistas ao lado de Pelé.

Os goleiros brasileiros Alisson e Ederson foram indicados ao Troféu Yashin, concedido ao melhor goleiro da temporada.

Entre as mulheres, Lucy Bronze (Barcelona) e Alexia Putellas (Barcelona) são as favoritas ao prêmio.

Indicados a Bola de Ouro (melhor jogador)

Thibaut Courtois (BEL - Real Madrid)

Rafael Leão (POR - Milan)

Christopher Nkunku (FRA - RB Leipzig)

Mohamed Salah (EGI - Liverpool)

Joshua Kimmich (ALE - Bayern de Munique)

Trent Alexander-Arnold (ING - Liverpool)

Vinícius Júnior (BRA - Real Madrid)

Bernardo Silva (POR - Manchester City)

Luis Díaz (COL - Liverpool)

Robert Lewandowski (POL - Barcelona)

Riyad Mahrez (ALG - Manchester City)

Casemiro (BRA - Real Madrid)

Heung-Min Son (KR - Tottenham)

Fabinho (BRA - Liverpool)

Karim Benzema (FRA - Real Madrid)

Mike Maignan (FRA - Milan)

Harry Kane (ING - Tottenham)

Darwin Núñez (URU - Liverpool)

Phil Foden (ING - Manchester City)

Sadio Mané (SEN - Bayern de Munique)

Sébastien Haller (CI - Borussia Dortmund)

Luka Modrić (CRO - Real Madrid)

Antonio Rüdiger (ALE - Real Madrid)

Cristiano Ronaldo (POR - Manchester United)

Kevin De Bruyne (BEL - Manchester City)

Dušan Vlahović (SER - Juventus)

Virgil van Dijk (HOL - Liverpool)

João Cancelo (POR - Manchester City)

Kylian Mbappé (FRA - Paris Saint-Germain)

Erling Haaland (NOR - Manchester City)

Legenda: Karim Benzema, Fabinho, Mahrez, Son e Casemiro estão entre os 30 indicados ao prêmio de melhor jogador do mundo da France Football Foto: Divulgação / France Football

Indicadas a Bola de Ouro (melhor jogadora)

Selma Bacha (FRA - Lyon)

Fridolina Rolfö (SUE - Barcelona)

Vivianne Miedema (HOL - Arsenal)

Lucy Bronze (ING - Barcelona)

Sam Kerr (AUS - Chelsea)

Christiane Endler (CHI - Lyon)

Lena Oberdorf (ALE - Wolfsburg)

Kadidiatou Diani (FRA - Paris Saint-Germain)

Catarina Macario (EUA - Lyon)

Alexia Putellas (ESP - Barcelona)

Alexandra Popp (ALE - Wolfsburg)

Aitana Bonmatí (ESP - Barcelona)

Wendie Renard (FRA - Lyon)

Alex Morgan (EUA - San Diego)

Beth Mead (ING - Arsenal)

Asisat Oshoala (NIG - Barcelona)

Marie-Antoinette Katoto (FRA - Paris Saint-Germain)

Millie Bright (ING - Chelsea)

Trinity Rodman (EUA - Washington Spirit)

Ada Hegerberg (NOR - Lyon)

Legenda: Christiane Endler, Lena Oberdorf, Kadidiatou Diani, Catarina Macario e Alexia Putellas estão entre as 20 indicadas ao prêmio de melhor jogadora da France Football Foto: Divulgação / France Football

Indicados ao Troféu Kopa (melhor jogador sub-21)

Karim Adeyemi (ALE - Borussia Dortmund)

Jude Bellingham (ING - Borussia Dortmund)

Eduardo Camavinga (FRA - Real Madrid)

Gavi (ESP - Barcelona)

Ryan Gravenberch (HOL - Bayern de Munique)

Nuno Mendes (POR - Paris Saint-Germain)

Jamal Musiala (ALE - Bayern de Munique)

Joško Gvardiol (CRO - RB Leipzig)

Bukayo Saka (ING - Arsenal)

Florian Wirtz (ALE - Bayer Leverkusen)

Legenda: Karim Adeyemi, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Gavi e Ryan Gravenberch estão entre os 10 indicados ao Troféu Kopa da France Football Foto: Divulgação / France Football

Indicados ao Troféu Yashin (melhor goleiro)

Yassine Bounou (MAR - Sevilla)

Alisson Becker (BRA - Liverpool)

Thibaut Courtois (BEL - Real Madrid)

Ederson (BRA - Manchester City)

Mike Maignan (FRA - Milan)

Edouard Mendy (SEN - Chelsea)

Manuel Neuer (ALE - Bayern de Munique)

Jan Oblak (ESL - Atlético de Madrid)

Kevin Trapp (ALE - Eintracht Frankfurt)

Hugo Lloris (FRA - Tottenham)

Legenda: Yassine Bounou, Alisson Becker, Thibaut Courtois, Ederson e Mike Maignan estão entre os 10 indiciados ao Troféu Yashin da France Football Foto: Divulgação / France Football

