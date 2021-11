Bola de Ouro 2021: veja os indicados ao prêmio, horário e onde assistir

O vencedor da premiação de Bola de Ouro 2020-2021 será revelado nesta segunda-feira (29). O troféu tradicional de melhor jogador do mundo da revista “France Football” terá uma cerimônia para a divulgação do eleito em Paris, na França, a partir das 16h30 (de Brasília).

Vale ressaltar que esse prêmio é diferente do The Best, organizado pela Fifa. Antes unificados, a entidade máxima do futebol criou uma eleição de melhor do mundo exclusiva em 2016. Os indicados ao outro título foram anunciados, com divulgação do vencedor em janeiro.

Legenda: O atacante Neymar é um dos protagonistas do Paris Saint-Germain (PSG) e da Seleção Brasileira Foto: Lucas Figueiredo / CBF

Onde assistir

A transmissão será realizada pela ESPN Brasil

Brasileiros

No caso da Bola de Ouro, o Brasil é representado pelo atacante Neymar, do Paris Saint-Germain (PSG), na categoria de melhor jogador. Éderson, do Manchester City, está na lista dos goleiros. Naturalizado italiano, o volante Jorginho também concorre ao título individual.

O atual vencedor é o argentino Lionel Messi, dono de seis troféus: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 e 2019. Em 2020, o prêmio foi suspenso por conta da pandemia de Covid-19.

Indicados ao prêmio Bola de Ouro

Melhor jogador de futebol

Riyad Mahrez (ALG) - Manchester City

Raheem Sterling (ING) - Manchester City

Kevin De Bruyne (BEL) - Manchester City

Rúben Dias (POR) - Manchester City

Phil Foden (ING) - Manchester City

Romelu Lukaku (BEL) - Internazionale | Chelsea

N'Golo Kanté (FRA) - Chelsea

Mason Mount (ING) - Chelsea

César Azpilicueta (ESP) - Chelsea

Jorginho (ITA) - Chelsea

Kylian Mbappé (FRA) - PSG

Gianluigi Donnarumma (ITA) - Milan | PSG

Lionel Messi (ARG) - Barcelona | PSG

Neymar (BRA) - PSG

Karim Benzema (FRA) - Real Madrid

Luka Modric (CRO) - Real Madrid

Erling Haaland (ALE) - Borussia Dortmund

Leonardo Bonucci (ITA) - Juventus

Giorgio Chiellini (ITA) - Juventus

Harry Kane (ING) - Tottenham

Nicolò Barella (ITA) - Internazionale

Lautaro Martínez (ARG) - Internazionale

Bruno Fernandes (POR) - Manchester United

Cristiano Ronaldo (POR) - Juventus | Manchester United

Pedri (ESP) - Barcelona

Simon Kjaer (DIN) - Milan

Robert Lewandowski (POL) - Bayern de Munique

Mohamed Salah (EGI) - Liverpool

Gerard Moreno (ESP) - Villarreal

Luis Suárez (URU) - Atlético de Madrid

Melhor jogadora de futebol

Alexia Putellas (ESP) - Barcelona

Jenni Hermoso (ESP) - Barcelona

Lieke Martens (HOL) - Barcelona

Irene Paredes (ESP) - Lyon | Barcelona

Sandra Paños (ESP) - Barcelona

Pernille Harder (DIN) - Chelsea

Fran Kirby (ING) - Chelsea

Sam Kerr (AUS) - Chelsea

Magdalena Eriksson (SUE) - Chelsea

Jessie Fleming (CAN) - Chelsea

Marie-Antoinette Katoto (FRA) - PSG

Ashley Lawrence (CAN) - PSG

Kadidiatou Diani (FRA) - PSG

Christiane Endler (CHL) - PSG | Lyon

Wendie Renard (FRA) - Lyon

Vivianne Miedema (HOL) - Arsenal

Ellen White (ING) - Manchester City

Samantha Mewis (EUA) - Manchester City | NC Courage

Stina Blackstenius (SUE) - Häcken

Christine Sinclair (CAN) - Portland Thorns

Melhor goleiro (Troféu Yashin)

Donnarumma (PSG)

Keylor Navas (PSG)

Éderson (Manchester City)

Mendy (Chelsea)

Courtois (Real Madrid)

Kasper Schmeichel (Leicester)

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Neuer (Bayern de Munique)

Oblak (Atlético de Madrid)

Handanovic (Internazionale)

Melhor jogador Sub-21 (Troféu Kopa)

Jude Bellingham (ING) - Borussia Dortmund

Giovanni Reyna (EUA) - Borussia Dortmund

Bukayo Saka (ING) - Arsenal

Jérémy Doku (BEL) - Rennes

Mason Greenwood (ING) - Manchester United

Pedri (ESP) - Barcelona

Ryan Gravenberch (HOL) - Ajax

Florian Wirtz (ALE) - Bayer Leverkusen

Jamal Musiala (ALE) - Bayern de Munique

Nuno Mendes (POR) - PSG