Bola de Ouro: Messi e Neymar fora da lista dos 30 melhores do Mundo é justo? Vote

A revista France Football divulgou nesta sexta-feira (12) os 30 indicados ao prêmio Ballon d'Or (Bola de Ouro) com a ausência do brasileiro Neymar Júnior e do argentino Lionel Messi, atacantes do Paris Saint-Germain.

A ausência de Neymar e Messi no TOP-30 é justa? Vote abaixo

A ausência dos astros do PSG gerou debate nas redes sociais. Messi esteve em todas as indicações da France Football desde 2006, sendo o recordista de troféus ao lado de Pelé, com sete conquistas. Neymar, por sua vez, figurou no TOP-3 em duas oportunidades: 2015 e 2017, sendo o 3º colocado.

Para conquistar a 66ª edição da Bola de Ouro da France Football, Karim Benzema, Mohamed Salah e Kevin de Bruyne são os favoritos.