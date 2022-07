Neymar ativa cláusula e renova com o PSG até 2027, diz imprensa francesa

Uma possível reviravolta entre Neymar e PSG foi revelada nesta sexta-feira (1), pela imprensa francesa. Em meio aos rumores envolvendo uma possível saída do craque brasileiro do Paris Saint-Germain, Neymar teria renovado contrato com o clube francês, de acordo com os jornais franceses 'L'Equipe' e 'Le Parisien'.

O atacante teria ativado a cláusula de renovação automática com o PSG. Ainda segundo informações da imprensa francesa, o contrato atual de Neymar, que foi assinado em maio de 2021, tinha validade até 2025.

Caso o atacante brasileiro assim quisesse, o contrato seria renovado automaticamente até 2026.

Rumores

Segundo o jornal espanhol El País, o PSG já teria avisado ao estafe de Neymar de que ele não faz mais parte dos planos do clube para a próxima temporada. A decisão teria sido informada ao pai do camisa 10, Neymar da Silva Santos, responsável pela carreira do atleta, e teria também a concordância do atacante Kylian Mbappé, principal nome do time nos últimos anos.

Após a informação ter sido divulgada, também foi vinculado de Neymar dificultaria sua saída do PSG e continuar no clube francês.