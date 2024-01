NBB: Fortaleza Basquete vence São José e conquista sétima vitória em casa

O Fortaleza BC voltou a vencer no Novo Basquete Brasil (NBB). O Carcalaion derrotou o São José por 99 a 95 após duas prorrogações. O duelo ocorreu nesta segunda-feira (22), no Centro de Formação Olímpica (CFO). Esta foi a 11ª vitória do grupo cearense na competição.

O argentino Sebás Orresta foi o cestinha do jogo e destaque da equipe cearense. O armador fez 28 pontos. Já o pivô Leal anotou 20 pontos e foi o destaque da equipe visitante.

Com o resultado, a equipe comanda por Flávio Espiga chegou a sétima vitória em casa. O próximo jogo do Carcalaion será nesta quarta-feira (24), também no CFO. O time enfrenta o Mogi, às 19h30 (de Brasília).