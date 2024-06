Turquia x Portugal: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Neste sábado (22), Turquia e Portugal se enfrentam em jogo que vale liderança do Grupo F da Eurocopa 2024. A partida é válida pela rodada de número dois e acontece no Signal Iduna Park, em Dortmund, na Alemanha, às 13h (horário de Brasília).

Ambas as seleções venceram suas partidas na estreia do torneio e podem garantir vaga para a próxima fase do campeonato.

Os times já se enfrentaram em nove oportunidades, contabilizando sete vitórias portuguesas, e apenas duas dos turcos. O time, hoje liderado por Cristiano Ronaldo, já balançou as redes da Turquia em 19 oportunidades e tomou nove tentos do adversário da próxima rodada.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão através da CazéTV e PrimeVideo.

PALPITE

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Provável escalação da Turquia: Mert Günok; Mert Müldür (Zeki Çelik), Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakci e Ferdi Kadioglu; Hakan Çalhanoğlu e Kaan Ayhan; Arda Güler, Orkun Kökçü e Kenan Yildiz; Baris Yilmaz. Técnico: Vincenzo Montella.

Provável escalação da Portugal: Diogo Costa; Diogo Dalot, Rúben Dias, Pepe e Nuno Mendes; Vitinha, Bruno Fernandes e João Cancelo; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e Rafael Leão. Técnico: Roberto Martínez.

FICHA TÉCNICA | TURQUIA X PORTUGAL

Partida: Segunda rodada do Grupo F.

Local: Signal Iduna Park, em Dortmund (Alemanha).

Data: 22 de junho (sábado).

Horário: 13h (horário de Brasília).