Bélgica x Romênia: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Bélgica e Romênia se enfrentam neste sábado (22), pela fase de grupos da Eurocopa, às 16 horas (horário de Brasília), no RheinEnergie Stadion, Alemanha. Os belgas buscam a primeira vitória na competição para não se complicarem na classificação do Grupo E. Os romenos por sua vez venceram a primeira partida e querem confirmar a classificação para as oitavas de final do torneio.

Na estreia do torneio, a Bélgica perdeu para a Eslováquia por 1 a 0. A Romênia venceu a Ucrânia por 3 a 0 e ficou com bom saldo no grupo.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão através da CazéTV.

PALPITE

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Provável escalação da Bélgica: Casteels; Castagne, Debast, Faes e Theate; Tielemans e Onana; Trossard, De Bruyne e Doku; Lukaku. Técnico: Domenico Tedesco.

Provável escalação da Romênia: Nita; Ratiu, Dragusin, Burca e Bancu; Razvan Marin, Marius Marin e Stanciu; Man, Dragus e Mihaila. Técnico: Eduard Iordanescu.

FICHA TÉCNICA | BÉLGICA X ROMÊNIA

Partida: Segunda rodada do Grupo E.

Local: RheinEnergie Stadion, em Colônia (Alemanha).

Data: 22 de junho (sábado).

Horário: 16h (horário de Brasília).