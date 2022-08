NBA aposenta número 6 da liga em homenagem para Bill Russell; LeBron James vai mudar camisa

A NBA anunciou nesta quinta-feira (11) que o número 6 será aposentado das camisas de todas as franquias da liga na próxima temporada, em homenagem ao lendário Bill Russell, que morreu no dia 31 de julho, aos 88 anos. Campeão 11 vezes e dono de cinco prêmios de MVP entre as décadas de 1950 e 1960, além de figura importante do ativismo pelos direitos civis nos Estados Unidos, o pivô ídolo do Boston Celtics é o primeiro jogador da história a receber tal honraria.

Com isso, um dos maiores astros da atualidade, LeBron James, terá de trocar o número de sua camisa, o que não deve ser um problema para ele, que se inspirou justamente em Russell, como em Julius Erving, para escolher a numeração. LeBron veste a camisa 6 do Los Angeles Lakers, mas antes usava a 23, assim como Michael Jordan.

Adam Silver Comissário da NBA "O sucesso inigualável de Bill Russell na quadra e o pioneirismo no ativismo pelos direitos civis merecem ser homenageados de maneira única e histórica".

A NBA também está preparando homenagens a Bill Russell ao longo da temporada 2022/2023, como o uso de emblema no ombro direito das camisas. Além disso, todas as quadras terão um logo em forma de trevo com o número 6 nas linhas laterais. O Boston Celtics, que tem o astro como ídolo máximo, prestará homenagem em separado no uniforme.

LENDA DO ESPORTE E ATIVISTA

Russell foi o primeiro jogador afro-americano a virar uma superestrela do basquete e também foi o primeiro técnico afro-americanocano da liga. Em 2011, recebeu a Medalha Presidencial da Liberdade, entregue pelo então presidente Barack Obama, por seu ativismo na luta contra o racismo nos Estados Unidos.

Ele protagonizou situações como o boicote a um jogo de exibição em 1961 e marchou ao lado de Martin Luther King Jr. Dois anos depois, em 1963, após o assassinato líder dos direitos civis Medgar Evers, ligou para o irmão do ativista e foi ao Mississipi para fundar a primeiro quadra de basquete integrada do Estado, enfrentando a ira dos segregacionistas.

Dentro de quadra, Russell foi campeão da NBA 11 vezes em 13 temporadas e ganhou o ouro olímpico com os Estados Unidos em 1956. Ainda atuando como jogador, assumiu o Boston Celtics como primeiro treinador negro da história da NBA, em 1966. Neste período, conquistou os títulos de 1968 e 1969.

