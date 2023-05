Náutico x Floresta: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Náutico e Floresta entram em campo nesta segunda-feira (22), às 20h de Brasília, no Estádio dos Aflitos, em Recife (PE), para disputar a quarta rodada da Série C do Brasileirão, a terceira divisão do Campeonato Brasileiro.

O Náutico ocupa atualmente a 17ª colocação na tabela de classificação. O time soma três pontos em três rodadas disputadas. Na última rodada, a equipe perdeu por 3 a 0 para o Aparecidense, jogando fora de casa.

Já o Floresta está na 14ª posição da Série C. A equipe cearense soma quatro pontos em três rodadas disputadas. Na última rodada, o time perdeu por 2 a 0 para o CSA, jogando em casa.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: Nosso Futebol e DAZN.

PALPITE PARA O JOGO

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Náutico: Vagner, Diego Ferreira, Denílson, Odivan e Diego Matos; Jean Mangabeira, Souza e Victor Ferrz; Gabriel Santiago, Jael e Paul Villero. Técnico: Otávio Augusto.

Floresta: Zé Carlos; Igor Carvalho, Eduardo Moura, Alisson e Bruno Ré; Jô Almeida, Lucas Alisson e Marllon; Lucas Oliveira, Adilson Bahia e Romarinho. Técnico: Gerson Gusmão.

NÁUTICO X FLORESTA | FICHA TÉCNICA

Competição: quarta rodada da Série C do Brasileirão

Local: Estádio dos Aflitos, em Recife (PE)

Data: 22/05/2023 (segunda-feira)

Horário: 20h (de Brasília)

Árbitro: Ivan da Silva Guimaraes Junior (AM)