Narrador Galvão Bueno é internado em São Paulo; veja detalhes

Comunicador de 75 anos foi diagnosticado com pneumonia

Escrito por
Ian Laurindo* ian.prado@svm.com.br
(Atualizado às 15:10)
Jogada
Legenda: Galvão Bueno é narrador esportivo
Foto: Mauricio Fidalgo/TV Globo

O narrador Galvão Bueno foi diagnosticado com pneumonia e, foi internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, nesta segunda-feira (17). Segundo a revista Quem, que teve contato com a neta do apresentador de 75 anos, o comunicador deve receber alta ainda nesta semana.

Ainda de acordo com Victória Bueno, a internação aconteceu após Galvão passar mal e ir fazer um check-up. Na unidade hospitalar, foi diagnosticada uma pneumonia viral sem sintomas. O narrador segue em quadro estável e está em repouso em um dos quartos do Hospital paulista.

Na semana passada, Galvão esteve em um leilão de comemoração aos 15 anos da Fundação Fenômenos, criada pelo ex-jogador de futebol Ronaldo. Ao lado de Fenômeno e esposa, Celina Looks, Galvão postou fotos em suas redes sociais acompanhado de sua cônjuge Desirée Soares.

