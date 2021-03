Na mira do Fortaleza, atacante Neilton é anunciado pelo Sport

O atacante Neilton foi oficializado como novo reforço do Sport nesta segunda-feira (21). O atleta estava na mira do Fortaleza, mas acertou transferência ao clube pernambucano até o fim de 2021.

O contrato é de empréstimo junto ao Coritiba. Em entrevista ao Diário do Nordeste, o presidente tricolor Marcelo Paz revelou o interesse no jogador de 27 anos.

“Ele deu certo no Botafogo e no Vitória. É um jogador que está na nossa pauta, muito talentoso, de idade boa, quase chega naquele momento de estourar em desempenho. Não há uma situação definida (de acerto), mas está em pauta”, declarou no início de março.

Legenda: Neilton pertence ao Coritiba e foi rebaixado para a Série B de 2021 Foto: Felipe Oliveira / Coritiba

O Fortaleza iniciou negociação com o staff de Neilton, mas as tratativas não evoluíram. No mercado, a gestão trabalha em busca de três peças principais: um zagueiro, um atacante de lado e um centroavante.

A expectativa é de anúncio de mais reforços nos próximos dias. Até o momento, foram oficializados seis nomes: os laterais Daniel Guedes (ex-Cruzeiro) e Yago Pikachu (ex-Vasco); os volantes Ederson (ex-Corinthians) e Jussa (ex-Internacional); o meia Crispim (ex-Guarani); e o atacante Robson (ex-Coritiba). O volante Blanco foi emprestado pelo Atlético-MG e apenas aguarda o anúncio.