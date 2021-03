Fortaleza busca anunciar mais três reforços no início da temporada; confira posições e elenco

A diretoria do Fortaleza segue em busca de reforços para o início da temporada de 2021. No projeto de reformulação, o clube contratou em todos os setores e tem como meta anunciar mais três nomes.

O objetivo é conseguir no mercado mais um zagueiro, um atacante de lado e um centroavante. A expectativa é que a chegada do trio encerre a primeira etapa de montagem do elenco.

Vale ressaltar que o departamento de futebol não descarta ampliar o plantel. A procura são as prioridades, mas há compreensão de que oportunidades podem surgir, como empréstimos de atletas.

O Diário do Nordeste apurou que um dos nomes da lista deve ser o zagueiro Titi, do Göztepe-TUR. O atleta tem negociação avançada para vínculos em definitivo.

O próximo alvo será um atacante de referência. No momento, o elenco registra Wellington Paulista, Tiago Orobó e Gustavo Coutinho na função. David e Robson também atuam centralizados.

Elenco cheio

O Fortaleza tem 35 atletas no elenco principal. O número é acrescido de atletas da base que foram integrados ao profissional, como o lateral direito Vitor Ricardo (21) e o volante Lucas Alisson (20).

O total envolve seis contratações confirmadas: os laterais direitos Daniel Guedes (ex-Cruzeiro) e Yago Pikachu (ex-Vasco); os volantes Ederson (ex-Corinthians), Matheus Jussa (ex-Internacional) e Gustavo Blanco (ex-Atlético-MG); o meia Lucas Crispim (ex-Guarani); e o atacante Robson (ex-Coritiba).

A tendência é que alguns jogadores sejam negociados para diminuir a folha salarial. O meia João Paulo, por exemplo, negocia com o Atlético-GO e está na reserva do técnico Enderson Moreira.

