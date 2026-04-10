Náutico tem três desfalques para enfrentar o Ceará; veja provável escalação

O Náutico tem três desfalques certos para enfrentar o Ceará neste sábado (11), às 20h30, na Arena Castelão, pela Série B de 2026. O zagueiro Betão, o volante Luiz Felipe e o atacante Júnior Todinho foram vetados pelo departamento médico e não embarcam com a delegação para a capital cearense.

A situação foi confirmada pela comissão técnica. Deste modo, a equipe vai sofrer mudanças se comparado com a formação da última partida, quando venceu a Ponte Preta por 1 a 0.

“O Todinho, a gente precisa ter o entendimento de que existe um fortalecimento para ser feito para que o atleta não venha a ter algum tipo de lesão decorrente da cirurgia. O Luiz Felipe já está em um estágio muito positivo. Acredito que, se fosse muito necessário, era um atleta que a gente poderia estar empurrando um pouquinho para ele estar apto para o jogo. E o Betão, realmente, também está fora de jogo porque o grau da lesão dele foi um pouquinho mais complexo”. Guilherme dos Santos Auxiliar técnico do Náutico

Uma provável escalação do Náutico tem: Muriel; Matheus Ribeiro, Igor Fernandes, Mateus Silva e Yuri; Wanderson, Dodô, Leonai Souza e Juninho; Vinícius e Paulo Sérgio.

Na tabela de classificação, o time pernambuco está na 5ª posição da Série B, com seis pontos. O Ceará é o 6º colocado, com seis.