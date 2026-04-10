Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Náutico tem três desfalques para enfrentar o Ceará; veja provável escalação

Os times se enfrentam neste sábado (11), na Arena Castelão

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 15:08)
Jogada
Legenda: O Náutico está na Série B do Brasileiro de 2026
Foto: Rafael Vieira / FPF

O Náutico tem três desfalques certos para enfrentar o Ceará neste sábado (11), às 20h30, na Arena Castelão, pela Série B de 2026. O zagueiro Betão, o volante Luiz Felipe e o atacante Júnior Todinho foram vetados pelo departamento médico e não embarcam com a delegação para a capital cearense.

A situação foi confirmada pela comissão técnica. Deste modo, a equipe vai sofrer mudanças se comparado com a formação da última partida, quando venceu a Ponte Preta por 1 a 0.

“O Todinho, a gente precisa ter o entendimento de que existe um fortalecimento para ser feito para que o atleta não venha a ter algum tipo de lesão decorrente da cirurgia. O Luiz Felipe já está em um estágio muito positivo. Acredito que, se fosse muito necessário, era um atleta que a gente poderia estar empurrando um pouquinho para ele estar apto para o jogo. E o Betão, realmente, também está fora de jogo porque o grau da lesão dele foi um pouquinho mais complexo”.
Guilherme dos Santos
Auxiliar técnico do Náutico

Uma provável escalação do Náutico tem: Muriel; Matheus RibeiroIgor Fernandes, Mateus Silva e Yuri; Wanderson, Dodô, Leonai Souza e Juninho; Vinícius e Paulo Sérgio.

Na tabela de classificação, o time pernambuco está na 5ª posição da Série B, com seis pontos. O Ceará é o 6º colocado, com seis.

 

Assuntos Relacionados

Jogada

Departamento médico do Ceará detalha situação de Zanocelo e Pedro Henrique

Jogadores estão desfalcando o Vovô

Vladimir Marques Há 35 minutos
corida

Jogada

Prefeito adere às corridas e será um dos corredores da Maratona de Fortaleza

Evandro Leitão destaca importância do evento para o calendário esportivo da modalidade

Crisneive Silveira Há 40 minutos
Elenco do Náutico reunido em campo

Jogada

Náutico tem três desfalques para enfrentar o Ceará; veja provável escalação

Os times se enfrentam neste sábado (11), na Arena Castelão

Alexandre Mota Há 1 hora
Brítez em ação pelo Fortaleza

Jogada

Fortaleza decide pela permanência de Brítez, que deve sofrer punição

O zagueiro pediu desculpas após criticar o CEO e a SAF do clube

Alexandre Mota e Fernanda Alves 10 de Abril de 2026
Imagem da Arena Castelão vazia

Jogada

Público do Clássico-Rei da Copa do Nordeste foi o menor na Arena Castelão desde 2010

Ao todo, apenas 13.014 espectadores assistiram a vitória do Ceará no duelo

Alexandre Mota 10 de Abril de 2026
Vini Júnior em ação pelo Real Madrid

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (10)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 10 de abril de 2026

Alexandre Mota 10 de Abril de 2026