Mr. Olympia 2024: Ramon Dino e CBum se enfrentam neste sábado (12) na final da Classic Physique

O fisiculturista brasileiro Ramon Dino disputará o Mr. Olympia 2024, o maior evento de fisiculturismo do mundo, na categoria Classic Physique. O acreano, segundo colocado da categoria no último ano, terá como principal rival o canadense Chris Bumstead (CBum) — atual pentacampeão da categoria. A disputa acontecerá no sábado (12), primeiro com o pré-julgamento, acontecendo a partir de 13h30, e depois com as finais, acontecendo no mesmo dia, a partir das 23h.

Para esta temporada, Cbum se dedicou integralmente ao Olympia, não participando de nenhum outro campeonato. Já o brasileiro tenta o troféu, depois de dois anos como vice. Em 2023, Ramon ficou muito perto de vencer, na avaliação de especialistas.

Além deles, o holandês Wesley Vissers, que superou Dino no Arnold Classic Ohio, se credenciou como um dos candidatos a conquista, assim como o alemão Urs Kalecinski, outro cotado para o top-5 da categoria.

O Olympia 2024 é realizado em Las Vegas, nos Estados Unidos, com 338 fisiculturistas em 11 categorias. Entre os participantes estão 48 brasileiros, sendo 29 homens e 19 mulheres.