Mr. Olympia 2021: veja programação e saiba onde assistir evento mundial de fisiculturismo

O "Mr. Olympia 2021" é a maior competição de fisiculturismo do mundo. Nesta sexta-feira (8), começou a 57ª edição em Orlando (EUA). A programação será finalizada na noite de sábado (9). Anualmente, o evento é organizado pela International Federation of BodyBuilding & Fitness (IFBB). O concurso é realizado desde 1965.

A programação do "Mr. Olympia 2021" consiste em vários eventos de fisiculturismo para profissionais e amadores. Existe ainda uma versão feminina da competição chamada "Ms. Olympia", que começou em 1980.

‎Para se qualificarem na competição, os participantes devem cumprir os requisitos estabelecidos pela Liga Profissional do IFBB. Ao todo, ‎16 homens de oito países se classificaram para o evento "Mr. Olympia", enquanto 16 mulheres de sete países se classificaram para o evento "Ms. Olympia".‎

Qual o prêmio para o vencedor?

‎O vencedor que passar pelas 11 etapas ganha o prêmio de US$ 1,6 milhão, considerado o maior da história da competição.

Quais os horários das competições?

As competições começaram na sexta-feira (8) e seguem até a noite de sábado (9).

8 de outubro:

9h - Pré-Julgamento‎ do "Ms. Olympia"

19h - Final do "Ms. Olympia"

19h - Pré-Julgamento‎ do "Mr. Olympia"

9 de outubro:

19h - Final do Mr. Olympia

Como assistir?

A programação do "Mr. Olympia" não é exibida em TV aberta ou fechada. A única forma de assistir é por meio do site Olympia TV ou do aplicativo de streaming próprio. Os espectadores precisam comprar o acesso por US$59,95, equivalente a R$330,43.

Quem foram os campeões do "Olympia 2020"?

Legenda: Mamdouh Elssbiay, ganhador da edição 2020 Foto: Reprodução/Instagram

O "Mr. Olympia 2020" foi Mamdouh Elssbiay, atleta do Egito. Ele fará um retorno no evento deste ano. Outros vencedores do Mr. Olympia retornando para a competição deste ano incluem Brandon Curry, o campeão de 2019, e Phil Heath, que venceu em sete anos consecutivos de 2011 a 2017.

Legenda: Andrea Shaw, ganhadora de 2020 Foto: Reprodução/Instagram

A campeã de 2020 da Ms. Olympia foi a americana Andrea Shaw. O evento não foi realizado de 2015 a 2019.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte