Morre Gil de Ferran, referência do automobilismo brasileiro, aos 56 anos

O piloto Gil de Ferran morreu, aos 56 anos, na tarde desta sexta-feira (29), na Flórida, Estados Unidos. Ícone das pistas, ele foi vencedor das 500 Milhas de Indianápolis e bicampeão da Indy.

De acordo com informações do G1, Gil estava testando um automóvel em um circuito privado, na cidade de Opa-Locka, quando sentiu um mal-estar e decidiu parar o veículo, aproximando-se da entrada dos boxes.

O piloto chegou a ser socorrido e levado para o hospital, mas não resistiu. Gil deixa a esposa, Angela, e dois filhos, Anna e Luke.

Em nota, assinada pelo presidente Giovanni Guerra, a Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) lamentou o falecimento: “Em meu nome e de toda a família CBA, rogamos a Deus para que receba nosso irmão com todas as glórias e ampare sua família, amigos e milhões de fãs em todo o mundo”.

QUEM FOI GIL DE FERRAN?

Apesar de ter nascido em Paris, na França, o piloto foi morar no Brasil ainda muito jovem, com quatro anos. Afeiçoando-se ao país sul-americano, ele passou a se considerar brasileiro e fazia questão de levar o nome do país em suas competições.

Nas pistas, Gil iniciou disputando corridas de kart, chegando a conquistar diversos títulos, incluindo o Brasileiro de 1987. Fazendo sucesso no automobilismo, o piloto decidiu arriscar, tentando carreira na Fórmula 3000, onde atuou entre 1993 e 1994, e na Fórmula 1, que precisou abandonar ainda durante a fase de testes devido a um acidente.

O sucesso veio na fórmula Indy, onde ele fez história ao conquistar um bicampeonato. Sua maior realização, no entanto, aconteceu quando Gil migrou para a Indy Racing League (IRL), vencendo as 500 Milhas de Indianópolis, uma das mais importantes provas do mundo automobilístico.

Em 2017, o piloto entrou para a equipe da McLaren, atuando como coach de Fernando Alonso. Na empresa, ele ainda foi diretor esportivo e ficou responsável por supervisionar o projeto da fabricante de automóveis na fórmula Indy.

Atualmente, Gil de Ferran prestava consultoria à McLaren em assuntos relacionados à Fórmula 1 durante um processo de reformulação da equipe.