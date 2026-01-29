Mirassol x Vasco na Série A do Brasileirão: veja onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam no Campeonato Brasileiro em partida transmitida ao vivo no Brasil
Mirassol e Vasco se enfrentam nesta quinta-feira (29) na Série A do Brasileirão, em partida válida pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será às 20h (horário de Brasília), no estádio Maião, em Mirassol (SP). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
- Premiere
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Mirassol: Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Yuri Lara, Aldo Filho e Eduardo; Negueba, Alesson e Renato Marques. Técnico: Rafael Guanaes.
Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton; Cauan Barros, Thiago Mendes; Nuno Moreira, Coutinho, Andrés Gómez; GB. Técnico: Fernando Diniz.
MIRASSOL X VASCO | FICHA TÉCNICA
- Competição: primeira rodada da Série A do Brasileirão 2026
- Local: estádio Maião, em Mirassol (SP)
- Data: 29/01/2026 (quinta-feira)
- Horário: 20h (de Brasília)