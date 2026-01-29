Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Mirassol x Vasco na Série A do Brasileirão: veja onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam no Campeonato Brasileiro em partida transmitida ao vivo no Brasil

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 15:26)
Jogada
Legenda: Mirassol e Vasco se enfrentam nesta quinta-feira (29) na Série A do Brasileirão, em partida válida pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro
Foto: Matheus Lima/Vasco

Mirassol e Vasco se enfrentam nesta quinta-feira (29) na Série A do Brasileirão, em partida válida pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será às 20h (horário de Brasília), no estádio Maião, em Mirassol (SP). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

  • Premiere

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Mirassol: Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Yuri Lara, Aldo Filho e Eduardo; Negueba, Alesson e Renato Marques. Técnico: Rafael Guanaes.

Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton; Cauan Barros, Thiago Mendes; Nuno Moreira, Coutinho, Andrés Gómez; GB. Técnico: Fernando Diniz.

MIRASSOL X VASCO | FICHA TÉCNICA

  • Competição: primeira rodada da Série A do Brasileirão 2026
  • Local: estádio Maião, em Mirassol (SP)
  • Data: 29/01/2026 (quinta-feira)
  • Horário: 20h (de Brasília)
Assuntos Relacionados
Foto de Botafogo e Cruzeiro durante jogo da Série A do Brasileirão 2025

Jogada

Botafogo x Cruzeiro na Série A do Brasileirão: veja onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam no Campeonato Brasileiro em partida transmitida ao vivo no Brasil

Daniel Farias Há 14 minutos
Mirassol e Vasco se enfrentam nesta quinta-feira (29) na Série A do Brasileirão, em partida válida pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro

Jogada

Mirassol x Vasco na Série A do Brasileirão: veja onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam no Campeonato Brasileiro em partida transmitida ao vivo no Brasil

Daniel Farias Há 32 minutos
Foto de Deni Avdija, jogador do Washington Wizards, durante jogo da NBA

Jogada

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (29)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Daniel Farias Há 48 minutos
Foto de Arthur Cabral comemorando gol pelo Botafogo, que entra em campo nesta terça-feira (29)

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (29)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta-feira, dia 29 de janeiro de 2026

Daniel Farias Há 52 minutos
Flamengo perde e ex-jogadores de Ceará e Fortaleza marcam

Jogada

Flamengo perde e ex-jogadores de Ceará e Fortaleza marcam; veja resultados do 1º dia da Série A

Seis atletas que passaram por Ceará ou Fortaleza balançaram as redes na rodada de abertura, que também teve tropeço rubro-negro e empates de destaque

Daniel Farias 29 de Janeiro de 2026
Amorim é anunciado pelo Genoa em negociação que vai render milhões ao Fortaleza

Jogada

Amorim é anunciado pelo Genoa em negociação que vai render milhões ao Fortaleza

Formado no Leão, meia de 20 anos vai atuar no futebol italiano e garante retorno financeiro ao clube cearense

Daniel Farias 29 de Janeiro de 2026