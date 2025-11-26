Mirassol anuncia renovação com técnico Rafael Guanaes, sensação da Série A

O Mirassol anunciou a renovação de contrato com o técnico Rafael Guanaes, nome sensação na Série A. O profissional de 44 anos comandou a equipe à fase de grupos da Libertadores logo na estreia do clube na 1ª divisão nacional. Restando três jogos, o time está em 4º no Brasileirão, com 63 pontos.

Deste modo, teve o vínculo renovado até o fim de 2026. Com o treinador, o Mirassol acumula 17 vitórias, 12 empates e seis derrotas. A chegada foi durante março para substituir Eduardo Barroca.

No corte da Série A, inclusive, o Mirassol está junto do Flamengo como os únicos que ainda não perderam em casa. Até o fim da competição, ainda encara: Vitória-BA (F), Vasco (F) e Flamengo (C).