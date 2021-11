Milan x Porto: confira horário, onde assistir e palpites

A fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa 2021-2022 retoma a disputa nesta quarta-feira (3). Pela 4ª rodada, a Uefa definiu o confronto entre Milan-ITA e Porto-POR no Grupo B. A bola rola às 14h45 (de brasília), no San Siro, na Itália.

Na última rodada, quando as equipes se enfrentaram, o time português venceu por 1 a 0 no Estádio do Dragão, em outubro. O gol da vitória foi marcado pelo atacante colombiano Luís Diáz.

O Milan é o lanterna, sem pontos somados. O Porto está na 3ª posição, com quatro - um resultado negativo pode definir a chance de classificação das equipes. O restante da chaveamento é composto por Liverpool-ING (9) e Atlético de Madrid-ESP (4).

Palpites

Transmissão

A partida será transmitida ao vivo pelo canal Space e o serviço de streaming HBO MAX.

Escalação

A provável escalação do Milan é: Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori e Theo Hernández; Bennacer, Tonali, Kessié e Brahim Díaz; Rafael Leão e Ibrahimović.

Técnico: Stefano Pioli.

A provável escalação do Porto é: Marchesin; Corona, Pepe, Marcano e Sanusi; Otavio, Oliveira, Uribe e Diaz; Martinez e Taremi.

Técnico: Sérgio Conceição.

Milan x Porto

Estádio: San Siro, em Milão-ITA.

Horário: 14h45 (de Brasília) desta quarta-feira (3).

Árbitro: Clément Turpin/FRA.

