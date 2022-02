"Merecíamos a vitória", diz Moisés, destaque do Fortaleza no Clássico-Rei

O atacante Moisés foi o destaque do Fortaleza no empate em 1 a 1 no Clássico-Rei contra o Ceará pela 3ª rodada da Copa do Nordeste, pelo gol marcado e as chances criadas. Ele comemorou ter marcado para o Leão, e afirmou que a equipe merecia a vitória pelas chances que criou.

"Clássico é um jogo muito difícil. Pelo que o Fortaleza fez, merecíamos sair com a vitória, mas não deixamos de correr, não deixamos de jogar essa partida. Agradeço a Deus por esse gol. Sabemos que a equipe deles também é qualificada, mas acredito que veio para amarrar o jogo", declarou o atacante leonino.

Ponto Valorizado

Moisés valorizou o ponto conquistado pelo Fortaleza, que vale a liderança do Grupo A com 7 pontos em 3 jogos disputados.

"É um ponto que levamos e nos ajuda na sequência do campeonato. Esperamos não perder mais pontos e que a gente chegue na fase final para ir em busca do título", disse ele.

Pela 4ª rodada da Copa do Nordeste, o Fortaleza atua no sábado (12), diante do Náutico, nos Aflitos, às 17h45.