Médico do Fortaleza detalha os oito casos de Covid e 'agradece' permanência do elenco

O Fortaleza voltou a treinar na última segunda-feira (10), dando início à temporada de 2022. Com a reapresentação do clube, uma série de exames é feito com o elenco, visando extrair o máximo de informações de como cada atleta chega clinicamente para a temporada. Além disso, o clube segue um protocolo sanitário para lidar com os casos de Covid-19, já que após a reapresentação do clube, 8 jogadores testaram positivo para a doença.

Nesta quinta-feira, 12, o diretor de Serviços de Saúde do Leão, o médico Cláudio Maurício, concedeu entrevista coletiva, e detalhou o protocolo a ser seguido pelo clube, citando os casos dos positivados.

Cláudio Maurício Médico do Fortaleza "Temos um protocolo para todos os funcionários, entre eles os atletas e a testagem é só uma das etapas. E ela não é nem a mais importante, já que se testa hoje, mas amanhã já se está em sociedade com tudo aberto, então o teste do dia anterior perde a validade. O mais importante é o cuidado que se tem no clube, na vida pessoal, para que não se traga o vírus para dentro do clube ou leve para suas famílias. O que se pede é o uso de máscaras, hidratação individualizada, entre outras recomendações".

Segundo o médico do clube, dos oito casos confirmados de Covid, dois apresentam sintomas leves. "Todos estão em isolamento, fizeram exames complementares, detalhados, e não foi detectada nenhuma complicação. Eles estão isolados e terão um retorno gradual, respeitando o isolamento", disse.

Cláudio Maurício explicou como o Fortaleza trabalha na prevenção da contaminação por covid.



"Está comprovado cientificamente que o que vai proteger é a vacinação. Testagem é mais para quem vem de um país para o outro. Nosso protocolo é de identificação de sintomas diários. Temos um software que o jogador preenche, e se ele tiver sintomas sugestivos é testado. Se ele for positivado, é isolado e afastado, retornando após isolamento".

Permanência

O médico do Fortaleza elogiou o elenco do clube, com 'mais de 80%' de permanência de atletas. Ele afirmou que isso é um indicativo de que eles mostraram qualidade para permanecer, e que este conhecimento prévio da maioria pode ajudar o departamento médico do clube.

"Se o clube manteve grande parte, é que este grupo mostrou que mereceu continuar, que deu resultado e tem um bom perfil técnico e físico. E conhecer o atleta facilita para o departamento médico pelos dados que já temos deles. Que carga direcionar a ele, afastar quando for preciso e fazer uma manutenção. Queremos o mínimo de perda e o máximo de rendimento".