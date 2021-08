Max Verstappen vence na Bélgica em GP de apenas quatro voltas

O piloto Max Verstappen venceu o GP da Bélgica, mas ganhou apenas metade dos pontos. A prova foi marcada por muita chuva e apenas quatro voltas, 10% das 44 necessárias para concluir o percurso. Com a corrida incompleta, o valor da pontuação foi computado pela metade.

A prova começou com três horas de atraso uma contagem regressiva de uma hora e os pilotos atrás do safety car, mas em menos de 13 minutos a bandeira vermelha foi novamente acionada. Os pilotos tiveram que voltar para o pitlane mais uma vez sem saber como a prova prosseguiria.

Nos treinos classificatórios de ontem, os pilotos encaram emoção do início ao fim. As pesadas chuvas atrapalharam muito os atletas e fizeram diferença no grid. O piloto Lando Norris, da McLaren, sofreu um acidente durante a corrida e a engenharia resolveu efetuar a troca da caixa de câmbio do veículo. Essa ação não autorizada gerou uma punição de cinco posições para ele.

No aquecimento de hoje, Sergio Perez, da Red Bull, bateu o carro em Les Combes. O veículo de Perez deslizou em baixa velocidade contra as barreiras, mas com velocidade suficiente para causar danos à suspensão dianteira. Por causa do acidente, o piloto que estava na sétima posição do grid, ficou fora da corrida.

Impacto da chuva

Pouco antes do início programado da corrida, as chuvas aumentaram muito no circuito e a direção da corrida decidiu que as carros largariam atrás do safety car. Minutos, depois, a organização decidiu atrasar o início da corrida na esperança de as chuvas diminuírem. Levou mais de uma hora para que os carros pudessem correr. O principal problema apontado pelos pilotos era a falta de visão na pista.

Por conta desta situação, a bandeira vermelha foi exibida e o procedimento de largada foi suspenso, sem previsão de volta. Os carros retornaram para o pitlane enquanto aguardam a decisão sobre a realização da 12ª etapa do Mundial da F1.

Mesmo com pneus de chuva e intermediários, que são projetados para dispersar a água e oferecer mais aderência, a alta quantidade de água empoçada na pista dificulta muito o trabalho dessas ferramentas. Os pneus não conseguem fincar com segurança na pista, o que pode causar aquaplanagem.

Veja a classificação do GP da Bélgica:

1º) Max Verstappen (HOL/Red Bull)

2º) George Russell (GBR/Williams)

3º) Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

4º) Daniel Ricciardo (AUS/McLaren)

5º) Sebastian Vettel (ALE/Aston Martin)

6º) Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri)

7º) Esteban Ocon (FRA/Alpine)

8º) Charles Leclerc (MON/Ferrari)

9º) Nicholas Latifi (CAN/Williams)

10º) Carlos Sainz (ESP/Ferrari)

11º) Fernando Alonso (ESP/Alpine)

12º) Valtteri Bottas (FIN/Mercedes)

13º) Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo)

14º) Lando Norris (GBR/McLaren)

15°) Yuki Tsunoda (JAP/AlphatTauri)

16°) Mick Schumacher (ALE/Haas)

17º) Nikita Mazepin (RUS/Haas)

18º) Lance Stroll (CAN/Aston Martin)

19º) Kimi Raikkonen (FIN/Alfa Romeo)

20°) Sergio Pérez (MEX/Red Bull)