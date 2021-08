Barcelona x Getafe: confira horário, onde assistir, palpite e prováveis escalações

O Barcelona entra em campo neste domingo (29), às 12h, contra o Getafe, pela terceira rodada do Campeonato Espanhol. A partida será no estádio Camp Nou.

Sem Messi, que se transferiu para o Paris Saint-Germain, o Barça aguarda o retorno de Philippe Coutinho, que se recuperou de uma lesão no menisco externo do joelho esquerdo. A última partida dele foi em 29 de dezembro de 2020. A expectativa é que o brasileiro esteja em campo para suprir a carência no ataque.

Transmissão

O jogo será transmitido pela emissora ESPN Brasil.

Palpites

inter@

Prováveis escalações

Barcelona: Neto; Dest, Araujo, Lenglet e Alba; De Jong, Busquets e Sergi Roberto; Griezmann. Braithwaite e Memphis Depay. Técnico Ronald Koeman.

Getafe: Soria; Suarez, Dakonam, Mitrovic e Olivera; Alena, Arambarri, Maksimovic e Vitolo; Unal e Ramirez. Técnico Míchel.

Barcelona x Getafe

Data e horário: 29/08/21, às 12h (de Brasília)

Local: Camp Nou, em Barcelona, Espanha

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte