Max Verstappen vence Grande Prêmio da Holanda de Fórmula 1

O holandês Max Verstappen, da Red Bull, líder isolado do Mundial de pilotos, conseguiu neste domingo (4), sua quarta vitória consecutiva, em casa, no Grande Prêmio da Holanda de Fórmula 1, chegando à frente do britânico George Russell, da Mercedes, e do monegasco Charles Leclerc, da Ferrari.

Ao final desta 15ª etapa da temporada (de um total de 22) Verstappen conta agora com 109 pontos de vantagem sobre seus perseguidores imediatos, Leclerc e o mexicano Sergio Pérez (Red Bull), empatados com 201 pontos cada.

"Estou orgulhoso de ser holandês", afirmou o piloto da Red Bull, que parece cada vez mais pronto para conquistar seu segundo título mundial consecutivo.

"É incrível vencer aqui outra vez. É sempre especial ganhar uma corrida em casa", acrescentou Verstappen, aclamado pelo 'Exército Laranja' de torcedores da F1.

O quarto lugar da corrida foi para o britânico Lewis Hamilton (Mercedes) e Sergio Pérez foi o quinto.

A próxima etapa do Mundial de Fórmula 1 será o Grande Prêmio da Itália, no circuito de Monza, no fim de semana que vem.