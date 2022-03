Matheus Peixoto é regularizado no BID e pode estrear pelo Ceará

O atacante Matheus Peixoto, recém-contratado por empréstimo até o final da temporada, foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta terça-feira (15) e está apto para estrear com a camisa do Ceará Sporting Club.

Revelado pelo Audax-RJ, Matheus Peixoto acumula passagens por Bahia, Bragantino, Sport, Ponte Preta e Juventude. Em 2021, foi negociado com o Metal Kharkiv, da Ucrânia, onde disputou 19 jogos e marcou 15 gols.

Na equipe alvinegra, o atacante, de 26 anos, disputará posição com: Cléber, Jael e Zé Roberto. No setor ofensivo, Tiago Nunes conta ainda com Dentinho, Erick, Iury Castilho e Mendoza.

Ausência contra o Tuna Luso

Apesar da regularização, o atacante Matheus Peixoto não enfrentará a Tuna Luso-PA nesta terça-feira (15), em virtude do período de postagem. Para que pudesse atuar, Peixoto precisaria ter sido regularizado até às 21h de segunda-feira (14). O atleta, porém, fica apto para partidas pela competição, caso o Ceará avance de fase. Para a Copa do Nordeste, Sul-Americana e Série A do Campeonato Brasileiro, o atleta estará disponível.