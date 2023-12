Marinho pede desculpas para torcida do Santos após comemoração provocativa

O atacante do Fortaleza, Marinho, se desculpou com a torcida do Santos através das redes sociais por sua comemoração na Vila Belmiro após marcar o gol na partida. No jogo, o time cearense venceu e o alvinegro paulista foi rebaixado para a Série B.

Durante a comemoração, Marinho fez um gesto de silêncio para a arquibancada da Vila Belmiro e, logo depois, colocou os dedos nos ouvidos. A torcida santista o chamou de ingrato nas redes sociais e realizou protestos. O jogador atuou no Santos entre 2019 e 2021.