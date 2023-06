Marinho acompanha vitória do Fortaleza e manda recado para Lucero; veja

O atacante Marinho, anunciado na última terça-feira (20) como o novo reforço do Fortaleza, acompanhou a vitória do Tricolor do Pici por 1 a 0 sobre o Cruzeiro nesta quarta-feira (21), pela 11ª rodada da Série A do Brasileirão.

Em seu perfil oficial na rede social Instagram, o novo contratado do Leão publicou uma foto acompanhando o jogo pela televisão. “Grande vitória meu Leão”, disse o atacante de 33 anos, que deve chegar ao Pici ainda nesta semana.

Na postagem, Marinho fez questão de exaltar o novo companheiro de ataque Juan Martín Lucero. O atacante argentino foi o autor do gol que deu ao Tricolor do Pici a vitória sobre o Cruzeiro no Mineirão. “Dale hermano”, disse Marinho, marcando o perfil de Lucero no Instagram.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE MARINHO

Legenda: Post de Marinho no Instagram Foto: Reprodução/Instagram

Apesar de já ter sido anunciado oficialmente como reforço do Fortaleza, o atacante Marinho só poderá fazer sua estreia com a camisa tricolor em julho, quando a janela de transferências será aberta oficialmente e o jogador poderá ser registrado formalmente.

O Fortaleza retorna nesta madrugada para o Ceará. No próximo sábado (24), a equipe comandada pelo técnico argentino Juan Pablo Vojvoda enfrenta outra equipe mineira, desta vez o Atlético-MG. A partida acontece na Arena Castelão, às 18h30.

*Sob a supervisão do editor João Bandeira Neto.