Marcelo Negrão renova com o Rede Cuca e vai comandar a equipe na Superliga B de vôlei

Marcelo Negrão seguirá no comando do Rede Cuca Vôlei na temporada 2023/2024. O técnico, que liderou a equipe durante a disputa da Superliga masculina em 2022, vai continuar o trabalho na segunda divisão da modalidade. A equipe já anunciou cinco jogadores para a disputa, inclusive o oposto Nairton, destaque do time, que teve a renovação confirmada nesta quinta-feira (5).

Além de Nairton, o Rede Cuca anunciou também a renovação do líbero Caio Lessa. Além deles, chegaram três novos atletas: os ponteiros Kelvin Coelho e André Ludergards, além do central Bruno Felício. Até a próxima semana o time completo será anunciado.

Agora, o foco será voltar para a elite do vôlei nacional. Para isso, precisa chegar à final da segunda divisão do torneio.

"Esperamos que essa temporada seja a melhor possível e que a gente saia com o título da Superliga B", disse Caio Lessa.

O Rede Cuca foi o único representante nordestino na disputa da Superliga A na última temporada. No entanto, a equipe foi rebaixada para a segunda divisão. O time encerrou a primeira fase na última colocação da tabela, com apenas uma vitória em 22 jogos.



CHEGADAS

Kelvin Coelho (30 anos) - Ponta

André Ludergards (24 anos) - Ponta

Bruno Felício (35 anos) - Central



RENOVAÇÕES

Caio Lessa (27 anos) - Líbero

Nairton (23 anos) - Oposto

Veja também