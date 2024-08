Marcelo Cabo comemora permanência do Floresta na Série C: 'Como se fosse um acesso'

O Floresta, no último sábado (17), garantiu a permanência e está confirmado na Série C de 2025. Sob o comando do treinador Marcelo Cabo a equipe fez uma campanha de recuperação e conseguiu mudar o rumo do time ao longo da temporada no Campeonato Brasileiro.

Marcelo Cabo reverteu uma campanha que, no início, era de descrença. O Lobo da Vila até a oitava rodada do Campeonato Brasileiro tinha 97,3% de chance de rebaixamento para a Série D, cenário esse que foi desfeito com o trabalho em equipe.

“A permanência do Floresta na Série C, eu reputo como se fosse a mesma valia de um acesso, porque se você cai para uma Série D você tem que recuperar novamente uma temporada. Então pela forma que foi, a gente com sete jogos, sete derrotas, entrando na oitava rodada com 97.3% de possibilidade de rebaixamento, em dez rodadas a gente conquistou 19 pontos e selou a permanência. Então falando de Campeonato Brasileiro, eu acho que o ano terminou bem para o Floresta pelas circunstâncias”, explicou.

Virada de chave

O treinador da equipe comentou sobre a virada de chave do time, que vinha de uma campanha só de derrotas.

“O fator primordial para a virada de chave do Floresta foi os atletas, a tomada de decisão deles ao entender o que precisava para que a gente pudesse virar a chave. A gente teve um tempo, de três semanas, para tentar diagnosticar o que tinha acontecido até aquele momento para que a gente pudesse recalcular a rota e seguir em frente. Eu considero virada de chave também o jogo do ABC, a nossa sétima derrota, depois de algumas reuniões que a gente fez, com a comissão técnica e diretoria, depois comissão técnica, diretoria e jogadores, criamos ali uma força tarefa para que a gente pudesse reagir dentro da competição”, contou o treinador.

Legenda: O Floresta fez campanha de recuperação e é o representante cearense garantido na Série C em 2025 Foto: Kely Pereira / Floresta

Marcelo Cabo muito falou, durante os jogos, sobre o trabalho psicológico que foi realizado com todos do elenco e aproveitou a oportunidade para explicar como isso ocorreu e o trabalho que foi feito.

“A questão psicológica que a gente trabalhou dos atletas foi uma questão de fazer os atletas entenderem que eles não tinham perdido o valor deles. Trabalhar a autoestima do atleta, trabalhar a parte emocional dos atletas e fazer eles não acreditarem naquilo que o momento estava passando para nós de dizer que a gente era incapaz. Foi feito um trabalho individual com os atletas, um trabalho coletivo com todo o grupo para que a gente pudesse entender que ninguém ali, apesar dos resultados ruins, não perderam o seu valor. Então, eu reputo que o trabalho psicológico no futebol, a psicologia esportiva, é muito importante e a gente trabalhou isso bastante nos atletas, mostrando a eles que eles poderiam confiar no potencial deles e que só eles poderiam reverter aquele quadro dentro de campo. A gente potencializou isso e graças a Deus deu certo”, explicou o treinador.

Último jogo

O Floresta ainda tem pela frente mais um compromisso na Série C de 2024. O Lobo da Vila vai enfrentar o São Bernardo, equipe que ocupa a 4ª posição na tabela, com 32 pontos em 18 jogos, sendo nove vitórias, cinco empates e quatro derrotas.

“Será um confronto muito difícil diante do São Bernardo, uma equipe que já está classificada para o G8, para a próxima fase, muito forte diante dos seus domínios. A gente tem a possibilidade de contar com todo o elenco para essa partida e a gente vai trabalhar bastante para buscar essa vitória na última partida para que possamos coroar a nossa trajetória dentro da competição”, finalizou. Floresta e São Bernardo se enfrentam neste sábado (24), às 17h (de Brasília), em jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C. O jogo vai acontecer no Estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo, em São Paulo

