Maracanã empata em 1 a 1 com o América-RN na estreia da Série D; Iguatu também empata

O Maracanã empatou na estreia da Série D do Brasileiro neste domingo (28). A equipe cearense ficou no 1 a 1 com o América-RN, no Estádio Almir Dutra, em Maracanaú. Matheuzinho abriu o marcador no primeiro tempo. Nos minutos finais, foi a vez de Índio deixar tudo igual para os donos da casa.

Após o empate em jogo válido pelo Grupo A3, o Maracanã está em quarto, com um ponto somado. O América-RN está logo acima, na terceira colocação, mas com a mesma pontuação.

O próximo desafio do Maracanã será diante do Potiguar de Mossoró, no domingo (5). O duelo será no Nogueirão, a partir das 17 horas (de Brasília). Já o América encara o Atlético-CE no esmo dia, às 18h (de Brasília), em casa.

Iguatu arranca empate

Outro representante cearense, o Iguatu também empatou na estreia. O Azulão ficou no 0 a 0 com Sousa/ PB, no estádio Marizão, em Souza (PB), na tarde deste domingo (28). Com o resultado, o time cearense está em 5º do Grupo A3.

No sábado, o Atlético também estreou, e perdeu por 2 a 1 para o Potiguar de Mossoró, no Domingão, em Horizonte, também pelo Grupo A3.