Mansão de Messi em Ibiza é vandalizada por ativistas ambientais; veja fotos

A mansão de Lionel Messi, astro do Inter Miami-EUA e da seleção da Argentina, foi alvo de vandalismo em Ibiza, na Espanha, na noite desta terça-feira (6). Um grupo de ativistas ambientais sujaram o local com tinta vermelha e preta para chamar a atenção para o papel dos riscos na crise climática.

Um vídeo do coletivo “Futuro Vegetal” na frente da residência foi divulgado nas redes sociais. Os protestantes exibiram um cartaz com a frase: “Ajude o planeta, coma os ricos. Acabe com a polícia”. Com autoria da ação, o episódio está sendo investigado.

Os ativistas também alegaram que o imóvel é “uma construção ilegal”. Segundo a imprensa espanhola, propriedade foi comprada por € 11 milhões (cerca de R$ 68 milhões) pelo jogador em 2022, com spa, sauna e sala de cinema. No entanto, não tem o alvará de ocupação emitido pelo governo, além de sofrer pedidos da Câmara Municipal de Sant Josep de suspensão de construções e reformas no local sem autorização formal, com mudança na dimensão da propriedade.

Em nota, a polícia da Espanha ressaltou que prendeu 22 membros do Futuro Vegetal em janeiro. Lionel Messi, que mora e joga nos Estados Unidos, decidiu não se posicionar sobre o episódio até o momento.

O presidente da Argentina, Javier Milei, através da conta oficial no X, prestou solidariedade ao atleta e cobrou uma resposta firme do primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, para mais segurança aos argentinos que moram no país. “O comunismo é uma ideologia alimentada pela inveja, pelo ódio e pelo ressentimento em relação aos bem-sucedidos. Ele não tem lugar no mundo livre e civilizado", completou na nota.

Fotos do vandalismo na mansão de Lionel Messi em Ibiza

Legenda: Os ativistas ambientais jogaram tinta vermelha e preta na mansão de Messi em Ibiza, na Espanha Foto: Futuro Vegetal / AFP

Legenda: O coletivo “Futuro Vegetal” realizou um protesto na mansão de Lionel Messi em Ibiza Foto: Futuro Vegetal