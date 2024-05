Mancini avalia desempenho do Ceará em eliminação para o CRB: 'acho que não fez um jogo ruim'

O Ceará perdeu, novamente, para o CRB e foi eliminado na terceira fase da Copa do Brasil de 2024. As equipes se enfrentaram na noite desta quarta-feira (23), na Arena Castelão, em Fortaleza. Após o confronto, o técnico do Ceará, Vagner Mancini, avaliou positivamente o desempenho do alvinegro após a partida e lamentou as chances desperdiçadas pelo alvinegro.

“Acho que o Ceará não fez um jogo ruim. Quando você perde uma partida, da impressão, e todo mundo dá ênfase, ao que saiu de errado. Mas o Ceará foi uma equipe que criou, que teve a oportunidade de gol, mas deixamos de fazer. Se hoje a gente tivesse feito dois gols e tivesse levado a decisão para os pênaltis, se tivesse vencido nos pênaltis, ou se fosse um jogo normal, nos sairíamos aplaudidos de campo, porque houve entrega.” Vagner Mancini Técnico do Ceará

Apesar de ter apontado um desempenho positivo, a torcida presente no estádio não aparentou concordar com o treinador do Vovô. Durante o segundo tempo do confronto, foi possível escutar algumas vaias, em direção ao meio-campista Bruninho, e ao próprio técnico, que comentou o episódio.

“Na verdade, eu não sei (o motivo de vaiarem o meio campista Bruninho), não consegui identificar o porquê que vieram as vaias. E no meu caso eu estou acostumado. Não é o fato de ficar chateado ou não. Eu não estou aqui para ficar julgando essa ou outra atitude do torcedor, eu estou aqui para fazer o Ceará jogar. Se o torcedor hoje saiu insatisfeito, é exatamente porque o Ceará não conseguiu a vitória, e nós temos que entender isso”, disse Mancini.

*Sob supervisão de Vladimir Marques.