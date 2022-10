Manchester United x Omonia: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Manchester United e Omonia se enfrentam em jogo da quarta rodada do Grupo E da Liga Europa. O duelo será no estádio Old Trafford, em Manchester (ING).

O Manchester United chega embalado para o duelo. A equipe vem de vitória na última rodada da Premier League ao derrotar o Everton por 2 a 1. Antony e Cristiano Ronaldo marcaram pelos Red Devils.

O Omonia ainda busca o primeiro resultado positivo no torneio. A equipe é lanterna do grupo, pois somou apenas três pontos.

ONDE ASSISTIR

ESPN e Star+

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Manchester United: De Gea; Dalot, Varane, Martinez, Shaw; McTominay, Eriksen; Antony, Fernandes, Rashford; Cristiano Ronaldo. Técnico: Ten Hag

Omonia: Panagi; Miletic, Lang, Yuste; Matthews, Charalampous, Diskerud, Lecjaks; Loizou, Ansarifard, Bruno. Técnico: Neil Lennon.

FICHA TÉCNICA

Manchester United x Omonia

Data e hora: 13/10, às 16h (de Brasília)

Local: Old Trafford, em Manchester (ING)