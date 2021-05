Manchester City vence Paris Saint-Germain novamente e avança à final da Champions League

No Etihad Stadium, na Inglaterra, o Manchester City garantiu vaga à final da UEFA Champions League pela primeira vez na história. Com dois gols de Mahrez, a equipe de Pep Guardiola venceu o Paris Saint-Germain por 2 a 0 (4 a 1 no agregado).

A equipe inglesa aguarda o vencedor de Chelsea x Real Madrid, que acontece nesta quarta-feira (5), às 16h, no Stamford Bridge.

Primeiro tempo

Manchester City e Paris Saint-Germain fizeram uma partida estuda na primeira etapa. Com um jogo concentrado no meio-campo, pouquíssimas oportunidades surgiram ao longo dos 45 minutos iniciais.

No entanto, quando apareceu, melhor para o City que guardou na rede de Navas o seu primeiro ataque. Aos 11 minutos, após lançamento em profundidade de Ederson, Zinchenko tocou para De Bruyne, o meio-campista chegou finalizando, a bola desviou na zaga e sobrou para Mahrez empurrar para o gol.

Atrás do marcador e necessitando de dois gols para levar a partida para prorrogação, o PSG se lançou ao ataque, mas foi anulado pela forte marcação dos adversários. A melhor chance surgiu aos 17 minutos, após cruzamento na área e cabeçada de Marquinhos na trave.

Minutos depois, Di María teve uma grande oportunidade de empatar a partida, após saída de bola errada de Bernardo Silva, mas a bola ganhou efeito e saiu para tiro de meta, muito próximo da trave de Ederson.

Segundo tempo

A etapa final do jogo iniciou movimentada. Aos 8 e 9 minutos, Phil Foden foi parado por Keylor Navas.

Acuado na partida e sem conseguir penetrar na defesa do City, a equipe francesa dependia de Neymar e Di María, porém, sem sucesso.

Aos 18 minutos, a equipe de Pep Guardiola chegou ao segundo gol. Mahrez, novamente, recebeu livre na ponta-esquerda e finalizou para ampliar o marcador em favor do Manchester City.

Os ingleses pressionaram os franceses até o último minuto, mas não conseguiram aumentar a vantagem.

Próximo adversário

Classificado à final, o Manchester City aguarda o vencedor de Chelsea x Real Madrid nesta quarta-feira (05). A grande decisão da UEFA Champions League está marcada para o dia 29 de maio, na Atatürk Olimpiyat Stadı, em Istambul.

