Mais rápido do Brasil, ex-BBB Paulo André não vai participar do Mundial de Atletismo nos EUA

O ex-BBB Paulo André Camilo, homem mais rápido do país, não vai participar do Mundial de Atletismo 2022, entre 15 e 24 de julho, nos Estados Unidos. O velocista tinha até o dia 26 de junho para chegar ao índice classificatório da competição. No entanto, o pai e treinador do atleta, Carlos Camilo, afirmou ao jornal O Globo que ele não irá participar do Troféu Brasil.

O torneio nacional será realizado de 22 a 25 de junho, no Rio de Janeiro. Esta seria a última chance de Paulo André bater o índice pedido pela Federação Internacional (World Athletics).

“Não está em forma para a disputa do Troféu Brasil. Ele não entra no torneio meia-bomba. E se não tem índice para o Mundial, também não vai. O Paulo André voltou aos treinos agora e precisa estar forte. Não é o caso neste momento. Não podemos, inclusive, correr o risco dele se machucar”, disse Carlos Camilo.

Ainda de acordo com o pai do atleta, Paulo André não desistiu da temporada e deve voltar a disputar provas no segundo semestre.

“Pode ser Estadual, Universitário... Assim que ele estiver apto vai competir no torneio seguinte, isso não me deixa chateado, não. Ele não abriu mão da carreira de esportista. Quer voltar e vai voltar voando. Mas vai voltar quando puder. Ele fez uma opção de entrar na casa do BBB e é isso. Ele está feliz e eu também”, concluiu o técnico.

