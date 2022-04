Após filho conquistar 2º lugar no BBB, pai de Paulo André quer atleta de volta aos treinos

O atleta olímpico Paulo André, vice-campeão do Big Brother Brasil 2022, nunca escondeu o desejo de retornar às pistas de atletimos após o programa. Nesta quarta-feira (27), o pai do velocista, Carlos Camilo, revelou a pretensão sobre o retorno do filho aos treinamentos, ressaltando que PA deverá cumprir uma agenda cheia de programações após o reality.

"Vai depender muito da agenda dele, eu quero amanhã. Mas conversei hoje de manhã com ele, estava no estúdio gravando. Então não sei. Vai depender muito dele", disse em entrevista ao Encontro com Fátima Bernardes, da TV Globo.

A intenção de Carlos Camilo é que Paulo André esteja preparado para disputar o Troféu Brasil de Atletismo, entre os dias 23 e 26 de junho, no Rio de Janeiro.

Preparação

Durante a participação no BBB22, Paulo André não deixou de realizar treinamentos. O atleta utilizou a academia da casa para seguir o cronograma preparado pelo pai antes do confinamento. Na entrevista, Carlos deixou registrado a preocupação com a estabilidade do filho dentro e fora do atletismo.

"A nossa intenção é que ele estabilize sua carreira, tanto fora como dentro do atletismo, e ajudar outros crianças no projeto de esporte. Após esse programa, a gente vai conversar e investir na associação para que os meninos, que se espelham nele, sejam igual a ele ou melhor."

Em sua penúltima noite na casa, em dinâmica conduzida pelo apresentado Tadeu Schmidt, Paulo André deixou claro o desejo de conquistar uma Olimpíada. O atleta, então, buscará classificação para os Jogos Olímpicos de Paris, em 2024.