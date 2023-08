Mais de 26 mil torcedores já estão garantidos para Fortaleza x América-MG na Sula; veja detalhes

O Fortaleza divulgou, na noite desta segunda-feira (28), a parcial de ingressos para a partida contra o América-MG, na Arena Castelão, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. Ao todo, 26.346 torcedores garantiram, por meio do check-in, a sua presença na partida, marcada para esta quinta-feira (31), às 19h.

A expectativa é que mais de 50 mil tricolores possam comparecer ao estádio para empurrar o Leão para uma classificação inédita às semifinais do torneio internacional.

VAMOS LOTAR O CASTELÃO, NAÇÃO! 🏟️



Após a abertura de check-ins, mais de 26 mil tricolores já estão confirmados no confronto de quinta-feira, diante do América-MG, pela CONMEBOL Sudamericana. Amanhã, às 9h, os ingressos estarão disponíveis!



SE VOCÊ NÃO FOR, SÓ VOCÊ NÃO VAI! 🦁… pic.twitter.com/fOgYvD5D2y — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) August 29, 2023

VENDA DE INGRESSOS

Os ingressos custam a partir de R$ 25 e poderão ser adquiridos pelos torcedores através do site Leão Tickets, nas lojas oficiais do clube e nas bilheterias da Arena Castelão a partir das 9h desta terça-feira (29). De acordo com o clube, não haverá venda de ingressos no dia do jogo na Arena Castelão, apenas de forma online.

Superior Sul: R$ 25 (meia) | R$ 50 (inteira)

Inferior Sul: R$ 25 (meia) | R$ 50 (inteira)

Inferior Norte: R$ 25 (meia) | R$ 50 (inteira)

Superior Central: R$ 40 (meia) | R$ 80 (inteira)

Bossa Nova: R$ 75 (meia) | R$ 150 (inteira)

Setor Especial: R$ 60 (meia) | R$ 120 (inteira)

Setor Premium: R$ 125 (meia) | R$ 250 (inteira)

Superior Norte (visitante): R$ 25 (meia) | R$ 50 (inteira)

*Planos Leão da Galera e Recarga têm 70% de desconto no ingresso